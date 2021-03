Der weltgrößte Chemiekonzern BASF sieht trotz der Auswirkungen der andauernden Corona-Pandemie das obere Ende der Prognose für das laufende Jahr als erreichbar an. "Wir hatten einen guten Januar, wir hatten einen guten Februar", sagte Finanzchef Hans-Ulrich am Freitag im Rahmen des Kapitalmarkttages in Ludwigshafen. Auch der März laufe bislang ähnlich gut wie die beiden ersten Monate. Sollten sich die Geschäfte bis zum Jahresende weiter so entwickeln, dann werde BASF das obere Ende der im Februar ...

