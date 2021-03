Der Bericht "Digital 2021" vergleicht mobilen Datenfunk in 220 Ländern und Regionen. Die gute Nachricht: Die weltweite Durchschnittsbandbreite hat sich im Vorjahresvergleich um 48 Prozent verbessert. Die Downloadgeschwindigkeit im mobilen Datenfunk hat sich innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 48 Prozent auf 47,2 Megabit pro Sekunde verbessert, der Upload-Speed nur um fünf Prozent auf 12,7 Megabit pro Sekunde. Das zeigt der Bericht "Digital 2021", der erneut in Kooperation der Social-Media-Management-Plattform Hootsuite und der Agentur We Are Social aufgelegt wurde. Und wer nun denkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...