Die Immofinanz hat das Angebot für die S Immo von 18,04 auf 22,25 Euro erhöht. Für Florian Rainer, Fondsmanager des Wiener Privatbank European Property Fonds, ist das neue Angebot eine Überlegung wert. "Das erhöhte Angebot ist natürlich eine vollkommen andere Größenordnung als die zuerst gebotenen 18,04 Euro, die klar zu niedrig waren, und hat eine viel höhere Erfolgsaussicht", meint er, will aber mal die nächsten Wochen inklusive der S Immo Ganzjahreszahlen 2020 (8. April) abwarten. "Da wird sich zeigen, was sich bezüglich des EPRA NAVs bei der S Immo getan hat. Dieser könnte möglicherweise gestiegen sein und über den aktuell gebotenen 22,25 Euro liegen", merkt Rainer an. Auch seien die Märkte zu beobachten, ...

