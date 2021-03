Im Februar sorgte Elon Musk einmal mehr für Schlagzeilen, als der Elektroautobauer Tesla rund 1,5 Milliarden Dollar in die Digitalwährung Bitcoin investierte. Tesla will in Zukunft Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren. Das war für Elon Musk Grund genug sich in der internen Hierarchie des Elektroauto-Herstellers einen Königstitel zuzulegen. Musk sei nun der "Technoking of Tesla", meldete das Unternehmen. Aber auch Finanzchef Zack Kirkhorn bekam ein "Upgrade". ...

