Der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG hat heute Änderungen im Vorstand der Addiko Bank AG beschlossen.

Ab dem 1. Mai 2021 wird Herr Herbert Juranek, derzeit stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Addiko Bank AG, die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen. Folglich wird Herr Juranek zum 30. April 2021 als stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats der Addiko Bank AG zurücktreten.

Herr Juranek ist ein erfahrener Banker mit einer Erfolgsbilanz in verschiedenen Positionen im Vorstand und Aufsichtsrat von Finanzinstituten, die im CSEE-Markt tätig sind. Herr Juranek wird den Vorstand der Addiko Bank AG leiten, um die etablierte Strategie weiter zu beschleunigen und zusätzliche Wachstumschancen aufbauend auf der bestehenden Addiko Plattform mit Fokus auf das digitale Konsumenten- und SME-Kreditgeschäft sowie Kosteneffizienz zu generieren.

Herr Csongor Nemeth, derzeit Chief Executive Officer (CEO), wird die Addiko Bank AG zum 31. Mai 2021 verlassen. Herr Markus Krause, derzeit Chief Risk & Financial Officer (CRO & CFO), wird die Addiko Bank AG zum 31. Mai 2021 verlassen.

Herr Ganesh Krishnamoorthi bleibt im Vorstand als Chief Retail, IT und Digitalization Officer (CRBO & CIO).

Nach dem Ausscheiden von Herrn Krause wird der Vorstand durch ein drittes Mitglied ergänzt, das als Chief Risk Officer fungieren wird. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Csongor Nemeth dankt dem Aufsichtsrat für die Gelegenheit, als CEO verantwortlich gewesen zu sein. Er ist stolz auf die Leistungen von Team Addiko und darauf, die Institution mit einer soliden finanziellen Basis an das neue Führungsteam zu übergeben.

Der Aufsichtsrat bedankt sich herzlich bei Herrn Nemeth und Herrn Krause für ihren wertvollen Beitrag seit 2015 und für die Schaffung einer soliden Grundlage für die Zukunft. Der Aufsichtsrat ist zuversichtlich, dass die Stärkung des Vorstands eine Möglichkeit zur weiteren Wertschöpfung in Form von einer beschleunigten Transformation der Bank, ihrer digitalen Reichweite in den Segmenten Konsumenten und SME sowie Verbesserungen in der Kosteneffizienz bietet.

