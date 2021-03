DGAP-Ad-hoc: Nagarro SE / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss

Nagarro SE beabsichtigt vollständige Integration der Nagarro Holding GmbH im Wege der Verschmelzung



26.03.2021

München, den 26. März 2021 - Der Vorstand der Nagarro SE hat am heutigen Tage - wie bereits in dem am 08. Dezember 2020 veröffentlichten Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der erstmaligen Börsenzulassung der Aktien der Gesellschaft dargelegt - beschlossen, mit den Teilnehmern des auf Ebene der operativen Führungsgesellschaft Nagarro Holding GmbH bestehenden Management-Beteiligungsprogramms in Verhandlungen über eine Auflösung dieses Programms und die anschließende vollständige Integration der Nagarro Holding GmbH in die Nagarro SE im Wege der Verschmelzung unter Ausgabe neuer Aktien an der Nagarro SE an die Mitglieder des Management-Beteiligungsprogramms einzutreten. Derzeit sind Mitglieder der Geschäftsführung und leitende Angestellte verschiedener Nagarro-Gruppengesellschaften (einschließlich der Mitglieder des Vorstands der Nagarro SE, Manas Fuloria und Vikram Sehgal) mit insgesamt ca. 16 % treuhänderisch an der Nagarro Holding GmbH beteiligt. Es ist beabsichtigt, den Teilnehmern des Management-Beteiligungsprogramms im Rahmen der Auflösung dieses Programms direkt oder indirekt Anteile an der Nagarro Holding GmbH und im Rahmen der anschließenden Verschmelzung neue Aktien an der Nagarro SE zu gewähren.

Die Verschmelzung sowie die insoweit durchzuführende Kapitalerhöhung bedürften zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung der Nagarro SE. Es ist geplant, die beschriebene Maßnahme im Rahmen einer Hauptversammlung im Jahr 2021 der Nagarro SE zur Beschlussfassung vorzulegen.

