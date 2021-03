Es ist zweifellos die größte Geduldsprobe in der Firmengeschichte. Noch immer ist unklar, wann Nord Stream 2 fertiggestellt werden kann. Zuletzt hatten sich diverse Experten eher skeptisch dazu geäußert, dass die zweite Ostsee-Pipeline zwischen Russland und Deutschland noch in diesem Jahr vollendet werden kann. Nun hat sich Gazprom zu Wort gemeldet. So betonte Aufsichtsratschef Viktor Zubkov, dass man die Arbeiten an Nord Stream 2 "sicherlich" noch in diesem Jahr abschließen werde. Er betonte, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...