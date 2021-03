DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 27. März bis Montag, 29. März (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 27. März 2021 10:30 EU/EZB-Direktor Lane, Rede beim Forum of Ambrosetti zu "The Outlook for the Economy and Finance" M O N T A G, 29. März 2021 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:30 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis, Würzburg *** 10:00 DE/Ifo, Istat, KOF der ETH, gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone 10:00 DE/hkp group, Online-PG zu "DAX Vorstandsvergütung 2020", Frankfurt 11:30 DE/Bundesregierung, Regierungs-PK, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS ===

