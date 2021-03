DJ EANS-Hauptversammlung: Atrium European Real Estate Limited / Ergebnisse zur Hauptversammlung

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 26.03.2021 Atrium European Real Estate Limited (die "Gesellschaft") Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung Jersey, 26 März 2021. Atrium European Real Estate Limited (VSE/Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer und Verwalter von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt bekannt, dass bei der heutigen ordentlichen Hauptversammlung (die "Hauptversammlung") Beschlüsse über alle gemäß dem Rundschreiben (Circular), veröffentlicht am 10. März 2021, vorgeschlagenen Beschlüsse gefasst wurden. Die Aufschlüsselung der Anzahl der zu den jeweiligen Beschlusspunkten abgegebenen Stimmen und deren entsprechende prozentuale Verteilung (gerundet auf zwei Dezimalstellen) zeigt folgendes Ergebnis: _______________________________________________________________________________________ |Beschluss |JA-Stimmen |% |NEIN- |% |Stimmenthaltungen|% | |___________________________|___________|_______|Stimmen__|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Entgegennahme des | | | | | | | | Jahresabschlusses der |253.957.277|100,00%| 0|0,00%| 0|0,00%| | Gesellschaft zum 31. | | | | | | | | Dezember 2020 | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Chaim Katzman als |253.152.763| 99,68%| 0|0,00%| 804.514|0,32%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Neil Flanzraich als |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Andrew Wignall als |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | Lucy Lilley als |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | David Fox als Direktor| | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von |253.957.241|100,00%| 0|0,00%| 36|0,00%| | Oren Hod als Direktor | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Wiederbestellung von | | | | | | | | PricewaterhouseCoopers| | | | | | | | CI LLP als |253.957.277|100,00%| 0|0,00%| 0|0,00%| | Abschlussprüfer der | | | | | | | | Gesellschaft | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Ermächtigung der | | | | | | | | Direktoren, die | | | | | | | | Vergütung des |253.957.277|100,00%| 0|0,00%| 0|0,00%| | Abschlussprüfers zu | | | | | | | | vereinbaren | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erneuerung der | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung der | | | | | | | | Direktoren eine Scrip |253.957.241|100,00%| 36|0,00%| 0|0,00%| | Dividende | | | | | | | | (Aktiendividende) | | | | | | | | anzubieten | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erteilung einer | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung an die |253.957.241|100,00%| 36|0,00%| 0|0,00%| | Direktoren Aktien der | | | | | | | | Gesellschaft | | | | | | | | zurückzukaufen[1] | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erneuerung der | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung der | | | | | | | | Direktoren Aktien und/|245.190.267|96,55% |8.767.010|3,45%| 0|0,00%| | oder Wertpapiere, die | | | | | | | | zur Umwandlung in | | | | | | | | Aktien berechtigen, zu| | | | | | | | emittieren | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| | | | | | | | | | 1. Erteilung einer | | | | | | | | eingeschränkten | | | | | | | | Ermächtigung an die | | | | | | | | Direktoren |244.385.789|96,23% |9.571.488|3,77%| 0|0,00%| | eigenkapitalähnliche | | | | | | | | Wertpapiere zu | | | | | | | | emittieren | | | | | | | |___________________________|___________|_______|_________|_____|_________________|_____| Anhang Nachstehend finden Sie Informationen gemäß § 2 der österreichischen Veröffentlichungsverordnung: In der Hauptversammlung wurde der Gesellschaft in Übereinstimmung mit dem Jersey Companies Law 1991 in der geltenden Fassung, die uneingeschränkte Ermächtigung erteilt, eigene Aktien an der Börse, auch im Wege eines öffentlichen Angebots, zu erwerben (entweder als Treasury Shares, zur Weiterveräußerung oder Übertragung oder zur Einziehung und Entwertung). Dies unter folgenden Bedingungen: 1. die maximale Anzahl der Aktien, die erworben werden dürfen, beträgt 50 Millionen Stück des Aktienkapitals der Gesellschaft; 2. der niedrigste Preis (exklusive Gebühren), der für eine Aktie gezahlt werden darf, beträgt EUR 0,01; 3. der höchste Preis (exklusive Gebühren), der für eine Aktie gezahlt werden

