The New Meat Company AG: Neuer CEO ab 1. Juli 2021

Berlin, 26. März 2021 - Der Aufsichtsrat der The New Meat Company AG (ISIN: DE000A3H2176 / WKN: A3H217) hat heute Frau Caroline Heil mit Wirkung zum 1. Juli 2021 für die Dauer von drei Jahren zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt. Der bisherige Vorstand Christian Römer scheidet einvernehmlich mit Wirkung zum Ablauf 30. Juni 2021 aus. Frau Heil arbeitete zuletzt als Rechtsanwältin und Beraterin für internationale und nationale Konzerne im Bereich der Agrar- und Lebensmittelbranche.

Über The New Meat Company AG: The New Meat Company AG ist ein Plattformunternehmen im wachsenden Fleischersatzmarkt. Mit einer fokussierten Buy und Build Strategie verfolgt die The New Meat Company AG das Ziel, eine diversifizierte Unternehmensgruppe für Protein-Alternativen im europäischen Markt aufzubauen. Der Fokus der Aktivitäten umfasst dabei innovativen pflanzenbasierten Fleischersatz sowie kultiviertes Fleisch aus dem Labor, unter Berücksichtigung der gesamten Wertschöpfungskette.

