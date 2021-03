DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

pferdewetten.de AG: Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Earnings Call am 14.04.2021



pferdewetten.de AG: Veröffentlichung des Jahresabschlusses und Earnings Call am 14.04.2021 Am 14.04.2021 veröffentlicht die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020. Aufgrund von Mitarbeiterengpässen in der externen Buchhaltung wegen der COVID-19 Pandemie und eines daraus resultierenden Wechsels des Steuerbüros während der Jahres- und Konzernabschlussarbeiten der pferdewetten.de AG konnte die Prüfung des Abschlusses erst verspätet gestartet werden. Hieraus ergibt sich eine Verzögerung der Veröffentlichung um zwei Wochen. Pierre Hofer, Vorstand der Pferdewetten.de AG: "Diese Verschiebung hat ausschließlich zeitliche Folgen für den Konzern. Wir gehen weiterhin von der erhöhten Betriebsergebnisprognose in Höhe von 2,1 bis 2,5 Mio. Euro beim EBIT für 2020 aus. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionärinnen und Aktionären sowie allen anderen interessierten Personen die Gelegenheit, am Earnings Call teilzunehmen. Pierre Hofer: "Im Rahmen der avisierten Verstärkung unserer Investor Relations-Arbeit laden wir alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer ein, sich am 14.04.2021 um 10:00 Uhr in unseren Earnings Call einzuwählen." Die Anmeldung zur Teilnahme ist über den folgenden Link möglich: - Montega CONNECT: pferdewetten.de AG - Earnings Call FY 2020 Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 entspricht dem EU-weiten einheitlichen elektronischen Berichtsformat für Unternehmensabschlüsse (European Single Electronic Format, ESEF). Das Ziel dieser EU-Regelung ist es, die Abschlussinformationen zu vereinheitlichen und leichter verfügbar zu machen. Düsseldorf, den 26.03.2021 Pierre Hofer

Vorstand pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

Telefax: +49 (0) 211 781 782 19

E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de

Internet: www.pferdewetten.ag

