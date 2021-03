Frankfurt (www.fondscheck.de) - Als Heimatbörse von Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Netflix und Microsoft steht die NASDAQ seit Langem für Wachstum und Innovation, so INVESCO in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:INVESCO hat heute die Auflegung des ersten europäischen ETF bekannt gegeben, der Investoren Zugang zur nächsten Generation von Innovatoren bietet. Der INVESCO NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF bildet die Wertentwicklung der nächstgrößten 100 Unternehmen nach den Top-100 der NASDAQ ab. Genauso wie der Large-Cap-Index NASDAQ-100 schließt auch der neue, im August 2020 eingeführte Mid-Cap-Index NASDAQ Next Generation 100 Finanzunternehmen aus. ...

