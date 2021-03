Mit Fahrzeug-Übergaben an die ersten beiden Kunden hat Volkswagen heute die Auslieferung des VW ID.4 in Deutschland begonnen. Europaweit liegen nach Angaben des Konzerns 23.500 Auftragseingänge für das Modell vor. Im laufenden Jahr will VW weltweit 150.000 Exemplare des ID.4 absetzen. Auch in anderen europäischen Märkten sollen die ersten ID.4 noch in diesem Monat an Kunden übergeben werden. In den ...

