Apple setzt künftig nicht nur in iPhones und iPads auf Prozessoren der Marke Eigenbau, sondern auch in MacBooks und Macs. Der Halbleiterhersteller Intel, der bislang die Chips für die Apple-Rechner geliefert hat, reagierte zunächst mit einer aggressiven Kampagne auf den Verlust des Top-Kunden - sucht nun aber wieder den Schulterschluss. Geht es nach Intel-CEO Pat Gelsinger, dann könnten bald wieder Prozessoren aus seinem Haus in den PCs und Laptops von Apple verbaut werden - wenn auch etwas anders ...

