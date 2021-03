Zum Wochenbeginn überraschte folgender Insiderbericht die Anleger: Microsoft wolle Discord übernehmen. Am Freitag berichtet nun das Wall Street Journal, dass die beiden Konzerne sich in exklusiven Verhandlungen befinden und ein Deal bereits im April geschlossen werden könnte. Aber warum will Microsoft wohl über zehn Milliarden Dollar für Discord auf den Tisch legen?Ganz einfach: Discord passt hervorragend zu Microsofts aktueller Übernahmestrategie. Denn nach den gescheiterten Übernahmegesprächen ...

