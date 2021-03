Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Amundi Index US Corporate SRI UCITS ETF DR - Hedged EUR (D) (ISIN LU2297533809/ WKN A2QN4F) würden Anleger in auf US-Dollar lautende, festverzinsliche Anleihen von Unternehmen weltweit investieren. Berücksichtigt würden Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating, einem ausstehenden Mindestvolumen von 300 Mio. US-Dollar und einer minimalen Restlaufzeit von einem Jahr. ...

