Die Aktien chinesischer Technologie-Konzerne setzen auch am Freitag ihre Abwärtsbewegungen fort. An den New Yorker Börsen werden die Papiere von Tencent Music, Vipshop und Baidu mit teils kräftigen Abschlägen gehandelt.Seit Dienstag hat die Tencent Music-Aktie knapp 44 Prozent an Wert eingebüßt, am Freitag stand das Minus zwischenzeitlich bei über zehn Prozent. Beim E-Commerce-Unternehmen Vipshop ging es am letzten Handelstag der Woche um fast neun Prozent nach unten, seit Dienstag steht ein Minus ...

