DJ PTA-Adhoc: ItN Nanovation AG: Prüfung zur Insolvenzantragspflicht durch Aufsichtsratsmitglieder

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Saarbrücken, 26. März 2021 (pta034/26.03.2021/17:00) - Die ItN Nanovation AG (ISIN DE000A0JL461) gibt hiermit bekannt, dass die Aufsichtsratsmitglieder Ralf Meinerzag und Thomas Schmiegel aktuell prüfen, ob aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung eine Insolvenzantragspflicht für die ItN Nanovation AG besteht.

Anlass ist, dass aufgrund der derzeitigen Führungslosigkeit der ItN Nanovation AG die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder zur Stellung eines Insolvenzantrags verpflichtet sind, wenn sie von einer Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung Kenntnis erlangen. Die finanzielle Situation der ItN Nanovation AG können die Aufsichtsratsmitglieder Ralf Meinerzag und Thomas Schmiegel aktuell noch nicht hinreichend beurteilen, insbesondere im Hinblick auf die Bereitschaft der Muttergesellschaft SafBon Water Service (Holding) Inc. zur finanziellen Unterstützung der ItN Nanovation AG und zur Erfüllung offener Forderungen.

ItN Nanovation AG Rückfragehinweis ItN Nanovation AG Provinzialstr. 106 66806 Ensdorf Tel.: +49 (0) 6831 12 69 85-0 Fax: +49 (0) 6831 12 69 85-1 Email: mailto:ir@itn-nanovation.com http://www.itn-nanovation.com

(Ende)

Aussender: ItN Nanovation AG Adresse: Provinzialstr. 106, 66806 Ensdorf Land: Deutschland Ansprechpartner: ItN Nanovation AG Tel.: +49 (0) 683112 69 85-0 E-Mail: ir@itn-nanovation.com Website: www.itn-nanovation.com

ISIN(s): DE000A0JL461 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1616774400987 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 12:00 ET (16:00 GMT)