Der Münchner Versicherer Allianz hat kurz vor dem Wochenende noch zwei Deals unter Dach und Fach gebracht. Am Donnerstag bereits kaufte sich die Digital-Sparte Allianz X bei einem amerikanische Insurtech ein. Am Freitag einigte sich die Gesellschaft mit dem britischen Versicherer Aviva auf den Kauf dessen Polen-Geschäfts.Die Allianz wird mit der Aviva-Sparte zum fünftgrößten Versicherer in Polen aufsteigen und der zweitgrößte in Mittel- und Osteuropa werden. Das ist den Münchnern insgesamt 2,5 Milliarden ...

