In den vergangenen Tagen und Stunden gab es zahlreiche positive Nachrichten rund um den Corona-Impfstovv von BioNtech (US09075V1026) / Pfizer (US7170811035). Eine entscheidende Entwicklung wurde heute seitens der Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) verkündet, wonach das Vakzin bis zu 14 Tagen bei Standardkühlungen für Arzneimittel (minus 25 bis minus 15 Grad) aufbewahrt werden kann. Dies Meldung wird die künftige Logistik stark erleichtern und sollte die Vergabe bei Hausärzten stark vereinfachen.Wie heute bekannt wurde (der Spiegel), hat die EMA der neuen Produktionsstätte von BioNTech in Marburg eine Zulassung erteilt. Die Produktion läuft dort bereits seit Februar und dank der nun erfolgten Zulassung können die vorproduzierten Impfdosen in den kommenden Tagen ausgeliefert werden. Laut dem Unternehmen sollen alleine dort in der ersten Jahreshälfte 250 Millionen Dosen produziert werden können.

