Neues 5G/LTE Outdoor CPE liefert Hochgeschwindigkeits-Broadband für weltweite Verbraucher-, Enterprise- und KMU-Märkte

Erstklassige 5G- und LTE-RF-Leistung auch am Rand von Mobilfunknetzen

Zuverlässiger und stabiler Fixed-Wireless-5G/LTE-Zugang für Enterprise- und KMU-Standorte

Hochgeschwindigkeitszugang zum Internet zu Hause für Kunden auf dem Land und in der Vorstadt

Einfache Bereitstellung und Geräteverwaltung mit integrierten SaaS-Lösungen

Globaler Support für Sub-6 GHZ, einschließlich CBRS und C-Band

Inseego Corp. (Nasdaq: INSG), eines der führenden Unternehmen für Lösungen für Verbindungen von Geräten mit der Cloud über 5G und IoT, hat heute bekanntgegeben, dass sein Wavemaker PRO 5G Outdoor CPE FW2000e für die Verwendung in Europa und den USA zertifiziert wurde, einschließlich Support von FCC Band 48 für CBRS-Netze und das neu ersteigerte C-Band-Spektrum. Betreiber und Unternehmenskunden können dieses Hochleistungs-Customer Premises Equipment (CPE) für draußen jetzt in ihren öffentlichen und privaten Netzen bereitstellen, um zuverlässige Hochgeschwindigkeits-5G/LTE-Konnektivität zu ermöglichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210326005394/de/

(C)2021. Inseego Corp. All rights reserved. Inseego Wavemaker PRO fixed wireless outdoor CPE residential (Graphic: Business Wire)

Das FW2000e wurde speziell mit Hochleistungsantennen konstruiert, die die Signalstärke maximieren. Die Reichweite von Mobilnetzen wird damit erweitert, und es wird ein Fixed-Wireless-Zugang (Fixed Wireless Access, FWA) für Firmen-, KMU- und private Nutzer an städtischen, vorstädtischen oder ländlichen Standorten ermöglicht. Mit der Inseego Connect Cloud-Softwarei wird es Betreibern und Unternehmen erleichtert, beliebig viele FW2000e CPEs zu konfigurieren und zu verwalten, die in ihren Netzwerken bereitgestellt werden.

"Mit dem FW2000e können Mobilnetzbetreiber eine interessante drahtlose Alternative für private und gewerbliche Endverbraucher bereitstellen, die mit Festnetzen unterversorgt sind", sagte Ashish Sharma, Präsident IoT und mobile Lösungen bei Inseego. "Inseego bietet vollwertige, zukunftsfähige 5G-Lösungen für eine Vielzahl von Märkten an, die sichere, zuverlässige Broadband-Konnektivität erfordern einschließlich industrieller Anwendungen für IoT und private Netzwerke."

5G für unterversorgte Communitys

Laut der FCC hat fast ein Viertel der US-amerikanischen Bevölkerung in ländlichen Gebieten zu Hause noch immer keinen Zugang zu Broadband (d. h. mit Download-Geschwindigkeiten von mindestens 25 Mbps). Viele Schulen, kleine Unternehmen, Kliniken, Bauernhöfe und andere Standorte sind ebenfalls unterversorgt.

Über das mittlere und niedrige Frequenzband (unter 6 GHz) können Anbieter drahtloser Dienste diesen Kunden jetzt 5G-Hochgeschwindigkeits-Broadbandzugang mit Geschwindigkeiten liefern, die die typischer Kabelverbindungen übertreffen. Damit wird ein 5G-Fixed-Wireless-Zugang zu einer interessanten Alternative für Menschen auf dem Land und in der Vorstadt, die auf kabellose Geräte umsteigen und ihre Internet- und Mobilfunkdienste alle bei einem Anbieter konsolidieren wollen.

Natürlich ist die digitale Spaltung nicht nur ein US-amerikanisches Problem, sondern auch eine globale Herausforderung. Die große Reichweite und hohe Geschwindigkeit, die durch die Sub-6 GHz 5G-Technologie ermöglicht werden, stellen eine Lösung für viele Regionen dar. Laut der GSA haben über 60 Länder bereits kommerzielle 5G-Netzwerke in Betrieb genommen, und mehr als 131 Länder investieren in 5G-Netzwerke.

Vernetzung von Firmenbüros, privaten Netzwerken und industriellem IoT

Private 5G/LTE-Netze und industrielle IoT-Netze werden in den nächsten fünf Jahren schnell wachsen und Firmencampi, Hochschulcampi, Smart Citys, Energieanlagen, Lagerhallen, Banken, Einzelhändler, Fabriken, Veranstaltungsorte und andere Standorte abdecken. Das FW2000e bietet schnelle, zuverlässige und sichere Broadband-Konnektivität für öffentliche, private und hybride Netze an allen diesen Orten mit Software, mit der die Bereitstellung und Verwaltung von einem oder vielen Endpunkten von einem entfernten Standort aus einfach wird. Das FW2000e wurde von der FCC für den Betrieb als Category B CBSD (die höchste CBSD-Energiekategorie, Category Broadband Radio Service Device, Radioservicegerät der Kategorie Broadband) im CBRS-Band zugelassen.

Erstklassige 5G FWA-Leistung

Unübertroffene Antennenverstärkung für größere Reichweite und höheren Datendurchsatz bei jeder Entfernung - Mit einer komplexen Antennengruppe und 4x4 MIMO-Technologie (multipler Input, multipler Output) bietet das FW2000e eine Verstärkung um bis zu 14 dBi für ein stärkeres Signal auch am Rand von Mobilfunknetzen und einen höheren Datendurchsatz bei jeder Entfernung. Mit Spitzengeschwindigkeiten im Multi-Gigabit ii -Bereich übertrifft es jedes andere Outdoor-CPE-Gerät seiner Klasse.

- Mit einer komplexen Antennengruppe und 4x4 MIMO-Technologie (multipler Input, multipler Output) bietet das FW2000e eine Verstärkung um bis zu 14 dBi für ein stärkeres Signal auch am Rand von Mobilfunknetzen und einen höheren Datendurchsatz bei jeder Entfernung. Mit Spitzengeschwindigkeiten im Multi-Gigabit -Bereich übertrifft es jedes andere Outdoor-CPE-Gerät seiner Klasse. 5 Gbps Ethernet LAN-Port mit Power-Over-Ethernet (POE) Bietet ein Hochgeschwindigkeits-Gateway mit Indoor-Routern und anderen Zugangspunkten

Bietet ein Hochgeschwindigkeits-Gateway mit Indoor-Routern und anderen Zugangspunkten Größte globale Band-Unterstützung - Entwickelt für den Betrieb auf 18 verschiedenen 5G-Bändern und 24 LTE-Bändern (Kat 22)

- Entwickelt für den Betrieb auf 18 verschiedenen 5G-Bändern und 24 LTE-Bändern (Kat 22) Duale SIMs für Multi-Carrier-Flexibilität und Failover mit Auto-Switching - Unterstützt zwei Carrier-SIMs und Auto-Switching zwischen Carriers auf der Grundlage von Signalstärke, Datenverbrauch, Serviceverfügbarkeit und anderen Kriterien. Multi-Carrier-Firmware unterstützt die meisten großen globalen Netzbetreiber.

- Unterstützt zwei Carrier-SIMs und Auto-Switching zwischen Carriers auf der Grundlage von Signalstärke, Datenverbrauch, Serviceverfügbarkeit und anderen Kriterien. Multi-Carrier-Firmware unterstützt die meisten großen globalen Netzbetreiber. Extreme Zuverlässigkeit - IP67-bewertete Haltbarkeit für schwierige Umgebungen und verschiedenste Betriebstemperaturen

- IP67-bewertete Haltbarkeit für schwierige Umgebungen und verschiedenste Betriebstemperaturen Inseego Mobile App - Benutzerfreundliche mobile App vereinfacht professionelle Installation und Geräteverwaltung. Intuitiver Schritt-für-Schritt-Einrichtungsvorgang einschließlich einer Standorterhebung zur Bestimmung des optimalen Standorts und der optimalen Ausrichtung. Die Nutzer können außerdem Geräteeinstellungen aus der Ferne konfigurieren, vernetzte Geräte verwalten, Reboots vornehmen und vieles andere.

- Benutzerfreundliche mobile App vereinfacht professionelle Installation und Geräteverwaltung. Intuitiver Schritt-für-Schritt-Einrichtungsvorgang einschließlich einer Standorterhebung zur Bestimmung des optimalen Standorts und der optimalen Ausrichtung. Die Nutzer können außerdem Geräteeinstellungen aus der Ferne konfigurieren, vernetzte Geräte verwalten, Reboots vornehmen und vieles andere. Inseego Connect Geräteverwaltung - Einschließlich integrierter Softwarelösung für ein einzelnes Gerät, plus gestufter Upgrade-Optionen für erweitertes Gerätemanagement, Monitoring, Diagnosen und Sicherheit für mehrere Geräte über ein einziges Dashboard.

Enterprise-Softwarefunktionen für ein mit 5G gemanagtes Multi-Carrier-WAN

Das FW2000e ist nicht nur ein Gerät für 5G/LTE-Konnektivität, sondern auch eine vollwertige, zukunftsfähige Lösung für Firmenkunden mit laufender Geräteverwaltung und Updates von Sicherheitsfunktionen. Bitte wenden Sie sich für weitere Einzelheiten zum Basismodell und den Enterprise-Versionen an Inseego.

Verfügbarkeit

Das Inseego Wavemaker 5G Outdoor CPE FW2000e hat Zertifizierungen von Aufsichtsbehörden für die Verwendung in Europa und Nordamerika erhalten. Zertifizierungen für weitere Märkte sind anhängig. Diese Lösung ist jetzt für Betreiber und ebenso für Firmenkunden in Nordamerika und Europa über die Inseego-Kanalpartner in beiden Regionen verfügbar. Wenden Sie sich für Einzelheiten an sales@inseego.com.

Ein breites Portfolio von 5G FWA-Lösungen

Zusätzlich zum FW2000e umfasst das Inseego Wavemaker PRO Portfolio das 5G Outdoor CPE FW2010e (konzipiert für das mmWave-Spektrum), für das derzeit Praxistests mit mehreren Kunden laufen. Das Portfolio umfasst außerdem zwei 5G-Indoor-Router und ein 5G-Industrie-Gateway. Bitte wenden Sie sich an Inseego, um mehr über diese Lösungen zu erfahren.

Zuverlässig und sicher

Die Lösungen von Inseego werden in den USA konzipiert und entwickelt. Führende Mobilfunkbetreiber, Regierungsbehörden und Firmenkunden weltweit verlassen sich auf sie. Weitere Informationen über die 5G-Produkte und -Lösungen von Inseego finden Sie unter inseego.com. Für Presse- und Analystenanfragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an press@inseego.com

Über die Inseego Corp.

Die Inseego Corp. (Nasdaq: INSG) ist ein branchenführender Anbieter von intelligenten Geräte-zu-Cloud-Lösungen, die die 5G-Netzwerk-Edge erweitern und eine breitere 5G-Abdeckung, Multi-Gigabit-Datengeschwindigkeiten, niedrige Latenzzeiten und hohe Sicherheit für einen äußerst zuverlässigen Internetzugang ermöglichen. Unsere innovativen mobilen Breitband- und Fixed-Wireless-Access (FWA)-Lösungen sowie unsere Softwareplattform vereinen die fortschrittlichsten Technologien (einschließlich 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 und andere) in einer breiten Palette von Produkten, die eine stabile Konnektivität in Innenräumen, im Freien und in den schwierigsten industriellen Umgebungen bieten. Die in den USA konzipierten und entwickelten Produkte und SaaS-Lösungen von Inseego bauen auf den patentierten Technologien des Unternehmens auf und bieten Dienstleistern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit drahtlose Konnektivität in höchster Qualität. www.inseego.com Putting5GtoWork

©2021 Inseego Corp. Alle Rechte vorbehalten. Der Name Inseego und das Logo sind eingetragene Markenzeichen, und die Namen Wavemaker und Inseego Manage sind Markenzeichen der Inseego Corp. Andere hier erwähnte Firmen-, Produkt- oder Dienstleistungsnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

___________________

i Mit der Basisversion (kostenlos) kann der Nutzer die Einstellungen eines einzigen FW2000-Geräts einfach über die Inseego Mobile App oder Web UI verwalten. Für die Verwaltung mehrerer Geräte ist das Abonnement Inseego Connect Standard oder Inseego Connect Advanced erforderlich. Es bietet erweiterte Geräteverwaltung, Bereitstellung, Monitoring und Diagnosen für mehrere Geräte von einem einzigen Dashboard aus.

ii Theoretische max. Download- und Upload-Geschwindigkeiten. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von Betreibernetzwerk und Reichweite ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210326005394/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien:

Anette Gaven

Tel.: +1 (619) 993-3058

E-Mail: Anette.Gaven@inseego.com

oder

Ansprechpartner Anlegerpflege:

Joo-Hun Kim, MKR Group

Tel.: +1 (212) 868-6760

E-Mail: joohunkim@mkrir.com