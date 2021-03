DJ XETRA-SCHLUSS/DAX verpasst Rekordhoch knapp - Stahlwerte fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse zum Wochenschluss gestiegen. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 14.749 Punkten und verpasste am Vormittag das Rekordhoch um nur 28 Punkte. Auch wenn die Corona-Pandemie das öffentliche Leben noch stark einschränkt, wird an der Börse auf bessere Zeiten gesetzt. Dieses Szenario bestätigte am Vormittag der Ifo-Index, vor allem die Geschäftsaussichten überzeugten. Der Index für die weiteren Geschäftsaussichten stieg von 95 auf 100,4 deutlich.

Der Ifo-Geschäftsklimaindex befreite sich dabei aus seiner seit August anhaltenden Seitwärtsbewegung. Damit sind nun die Signale für Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, klar. Im zweiten Quartal gehe es konjunkturell voran. Die Unternehmen blickten wesentlich optimistischer in die Zukunft und versehen die nun hoffentlich an Fahrt gewinnende Impfkampagne mit Vorschusslorbeeren.

Stahlwerte nun die Favoriten

Nachdem die Aktien der Automobilhersteller jüngst durch eine gute Kursentwicklung aufgefallen waren, waren dies zum Wochenschluss die Stahlwerte. Der Sektor scheint sich gesundgeschrumpft zu haben, die Nachfrage übersteigt das Angebot wieder und der Stahlpreis hat sich seit Mitte vergangenen Jahres mehr als verdoppelt. Die anhaltende Entwicklung dürfte sich positiv auf Cashflow und Ertrag auswirken, hieß es dazu von Marktteilnehmern. Thyssenkrupp stiegen um 4,4 Prozent, Salzgitter um 6,6 und Klöckner um 4,5 Prozent.

BASF setzte sich derweil ehrgeizige Klimaziele: obwohl der Chemiekonzern in China einen neuen Verbundstandort bauen will und damit die Produktion deutlich ausweiten wird, sollen die Emissionen mit dem Treibhausgas CO2 bis 2030 gegenüber 2018 weltweit um 25 Prozent sinken. 2050 soll dann komplett klimaneutral gewirtschaftet werden. An der Börse wurde darauf geschaut, dass das Erreichen der Ziele erst einmal Geld kosten wird. Der Kurs verlor 0,9 Prozent.

Die Geschäftszahlen von Jungheinrich kamen an der Börse dagegen gut an, für die Aktie ging es um 6 Prozent nach oben. Für die Analysten der Citi lagen die Geschäftszahlen für 2020 knapp über den Prognosen. Vor dem Hintergrund der positiven Marktentwicklung der vergangenen Monate sowie der Wachstumserwartung des IWF von 5,5 Prozent für die Weltwirtschaft im laufenden Jahr geht Jungheinrich davon aus, 2021 im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zu wachsen. Eckert & Ziegler stiegen um 1,1 Prozent nach einem guten Gewinnausblick. Das Strahlentechnikunternehmen will den Gewinn je Aktie dieses Jahr auf 1,40 Euro von 1,11 Euro steigern.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.748,94 +0,87% +7,51% DAX-Future 14.776,00 +1,12% +8,10% XDAX 14.765,70 +0,47% +8,02% MDAX 31.594,84 +0,87% +2,59% TecDAX 3.380,89 +0,93% +5,23% SDAX 15.343,28 +1,96% +3,92% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,11 -34 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 25 4 1 3.488,7 67,2 80,1 MDAX 45 13 2 948,3 40,8 50,4 TecDAX 25 5 0 816,5 31,4 33,8 SDAX 61 9 0 234,7 10,5 12,9 ===

