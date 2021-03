Die gute Stimmung unter den deutschen Unternehmen sorgte auch an der Börse für einen positiven Wochenausklang. Sowohl der DAX als auch der MDAX gingen am Freitag mit einem Plus aus dem Handel. Beim deutschen Leitindex war zwischenzeitlich sogar das Allzeithoch zum Greifen nahe.Die deutsche Wirtschaft blickt trotz der dritten Corona-Welle so optimistisch in die Zukunft wie zuletzt 2010. Das geht aus dem jüngsten ifo-Geschäftsklimaindex hervor. Demnach stünden in allen Industriebereichen die Zeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...