Trotz Gegenwind kämpfte sich der DAX heute wieder in Richtung neues Allzeithoch. Ob die Blockade des Suezkanals, die Corona-Zahlen oder die zunehmenden geopolitischen Spannungen, den DAX interessierte dies heute zumindest wenig. Zum Handelsschluss lag er 128 Punkte bzw. 0,87 % im Plus bei 14.749 Punkten. In New York liegt der DJIA aktuell 214 Punkte im Plus bei 32.832 Punkten, und auch der Technologieindex Nasdaq 100 gewinnt 86 Punkte auf 12.866 Punkte.Auf Einzeltitelebene war die Divergenz naturgemäß etwas größter, insbesondere bei den kleineren Werten. So gab heute TUI (DE000TUAG000) 1,71 % auf 4,13 Euro ab. Und auch wenn keine wirkliche "Visibility' bezüglich des weiteren Corona-Verlaufes besteht, so scheint die Aktie zumindest schon einmal auf Stundenbasis eine dreifache Bodenbildung zu probieren. Die Lage dürfte sich vor allem stabilisieren, wenn das Zwischentief vom 23.03.2021 bei 4,089 Euro hält.

