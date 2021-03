DJ Beiersdorf-CEO stimmt Aktionäre auf Investitionsprogramm ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf-Chef Stefan De Loecker wird auf der Hauptversammlung am kommenden Donnerstag bei den Aktionären für das zweite Investitionsprogramm innerhalb von zwei Jahren werben, das der Hamburger Konsumgüterkonzern im Februar angekündigt hat.

"Wir haben für die vor uns liegende Phase eine bewusste Entscheidung getroffen und nicht an den ursprünglich ausgegebenen Mittelfristzielen festgehalten", sagt De Loecker laut vorab online veröffentlichtem Redetext. "Dieser Weg wird sich jedoch langfristig sowohl in nachhaltigem Wachstum als auch in einem stärkeren Finanzergebnis auszahlen." Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte De Loecker.

"Wir gehen diesen Weg aus einer Position der Stärke und finanziellen Solidität. Die Flexibilität, jetzt zu investieren, haben wir uns in den vergangenen Jahren erarbeitet", so der CEO.

Beiersdorf will in den kommenden fünf Jahren insgesamt 300 Millionen Euro zusätzlich investieren, um die Geschäftsentwicklung bei Nachhaltigkeit, Digitalisierung und in Wachstumsmärkten im größten Segment Consumer mit bekannten Marken wie Nivea, La Prairie und Eucerin anzukurbeln. Pro Jahr entspricht das im Schnitt 60 Millionen Euro. Ziel der Investitionen ist unter anderem, durch Innovationen und Steigerung der Attraktivität der Marken weitere Marktanteile zu gewinnen.

De Loecker zufolge stehen beim Klebstoffsegment Tesa ähnliche Investitionsschwerpunkte in den kommenden Jahren im Fokus - mit zusätzlichen 18 Millionen Euro allein für das Geschäftsjahr 2021. Auch Tesa soll die Präsenz in wichtigen Märkten ausbauen. "Dafür setzen wir auch hier auf Innovationen und nachhaltige Produkte", so De Loecker. Der Konzern arbeite zum Beispiel mit Hochdruck an Technologien, die es ermöglichen, die Verklebungen am Ende des Lebenszyklus der Produkte wieder zu lösen. So können Komponenten einfacher ausgetauscht oder recycelt werden - beispielsweise bei Smartphones.

Darüber hinaus will Beiersdorf, seit kurzem im MDAX, De Loecker zufolge bis 2025 im Consumer-Bereich ein 50/50-Geschlechterverhältnis bei den Führungskräften erreichen.

