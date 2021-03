US-Staatsanleihen haben am Freitag Verluste verzeichnet. Am Markt wurde auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten verwiesen, die für eine geringere Nachfrage nach den als sicher geltenden, festverzinslichen Wertpapieren sorgte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) sank um 0,17 Prozent auf 131,73 Punkte und knüpfte damit an die Vortagsentwicklung an. Im Gegenzug ...

