Unfassbare Zahlen! Die Zukunft heißt Taat Lifestyle!

Die nun von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) veröffentlichten Daten lassen, so glaube ich, nur einen einzigen Schluss zu:

Mit der Marke TAAT wächst der 800 Milliarden schweren Zigarettenindustrie eine respektable Konkurrenz heran.

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) hat zuletzt veröffentlicht, dass das Unternehmen ein NASDAQ-Listing anstrebt (Link)! Um den Plan in die Tat umzusetzen, hat man die notwendigen Berater ins Boot geholt. An der NASDAQ wird das Unternehmen gut aufgehoben sein und endlich die Aufmerksamkeit erfahren, die ihm gebührt. Eine Aufmerksamkeit, die auch schon Tesla oder Beyond Meat groß gemacht hat. Um diesen Weg gehen zu können, ist absehbarer Erfolg Pflicht. Deshalb messe ich der nun veröffentlichten Meldung extremes Gewicht zu:

NEW TRYTAAT CAMPAIGN HAS GARNERED 5,000+ SAMPLE PACK REQUESTS FROM ALL ELIGIBLE U.S. STATES SINCE WEDNESDAY

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) informiert die Anleger über den Verlauf einer Online-Marketingkampagne und über eine Umfrage unter TAAT-Rauchern, der tabaklosen und somit nikotinfreien Alternative auf Hanfbasis mit einem "Schuss" CBD.

Erst am Mittwoch startete man eine Online-Werbekampagne und die Zahlen könnten nicht beeindruckender sein! Im dreitägigen Berichtszeitraum sind über 5.000 neue qualifizierte Musteranfragen von Benutzern aus allen berechtigten US-Bundesstaaten eingegangen.

Beim ersten Test dieser Art bestellten rund 33% aller Besucher, die auf der trytaat.com-Webseite landeten, ein Produktmuster. Mit der nun verfeinerten Kampagne schaffte man schier unglaubliches: 90% (in Worten: neunzig Prozent) aller Besucher bestellten eine Probepackung TAAT der Sorte Original, Smooth oder Menthol.

Das erklärte Ziel von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) ist es, möglichst viele Raucher zum Test der Marke zu bewegen, und das scheint angesichts dieser fast unfassbaren Zahlen tatsächlich zu gelingen.

Jemanden dazu zu bewegen, ein Produktmuster anzufordern, ist die eine Seite der Medaille, aber kommt das Produkt auch an? Eine Studie unter TAAT-Testern verrät es:

57% der Befragten gaben an, dass sie TAAT in Zukunft zum aktuellen Preis "definitiv kaufen würden" oder "wahrscheinlich kaufen würden" ;

gaben an, dass sie TAAT in Zukunft zum aktuellen Preis ; 38% der Probanden, die TAAT Menthol testeten, gaben an, dass sie diese Sorte "definitiv kaufen würden".

Wir haben bisher bei Rauchern in den USA große Impulse erzielt, da viele TAAT im Vergleich zu herkömmlichen Tabakzigaretten als die bessere Wahl erkannt haben. Unabhängig davon, wie informativ unsere Botschaften und die Nutzerberichte sein mögen, sind wir der festen Überzeugung, dass ein bestimmter Prozentsatz aufgrund einer positiven Erfahrung dazu überredet wird, das Produkt regelmäßig zu kaufen. SETTI COSCARELLA, CEO TAAT LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. (WKN: A2P6PR)

Videobotschaft von TAAT-CEO Coscarella:

Quelle: Youtube

NEWS-FAZIT:

Einen 20-stufigen Prozess durchläuft der Hanf, um am Ende wie eine konventionelle Tabakzigarette zu schmecken und zu rauchen. Dieser Ablauf ist auch zum Patent angemeldet - NACHBAU VERBOTEN - und das ist auch gut so, denn die nun veröffentlichten Zahlen bescheinigen dem Produkt zwei Dinge:

Ein ungeheures Interesse am Produkt - 90% Anforderungsquote der TAAT-Probierpackungen;

eine ungeheure Akzeptanz des Produktes - 57% wollen definitiv bis wahrscheinlich TAAT kaufen!

Ich wage zu prophezeien, dass der Plan von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) aufgehen könnte. Man muss nur die Konsumenten zum Probieren "verleiten", der Rest sollte, die postulierten Zahlen in Bezug nehmend, von alleine kommen.

Der günstige Preis von unter 4 US-Dollar pro Packung (Durchschnittspreis von Zigaretten in Ohio 8 Dollar) spielt natürlich eine große Rolle, um Raucher zu animieren, TAAT eine Chance zu geben. Stellen Sie sich vor, wenn statt 57% nur 1% aller Tester bei TAAT hängenbleiben. - TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) wird, skaliert auf die USA, in der Lage sein, nicht nur Millionen-, sondern sogar Milliardenumsätze zu generieren. Bis 2025 soll der Tabakmarkt eine Größe von 120 Milliarden Dollar erreichen, wohlgemerkt nur in den USA. Ein klitzekleines "Prozentelchen" bedeutet 1,2 Milliarden Dollar.

Haben Sie die Glocke läuten gehört? Haben Sie die Fanfare vernommen? Hat die Starterpistole schon geknallt? TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) ist in meinen Augen ein klarer Kauf, heute mehr denn je, aber entscheiden Sie selbst, ich will Sie keinesfalls überreden! MEINUNG AUTOR

TAAT LIFESTYLE AND WELLNESS LTD.*

WKN: A2P6PR CSE: TAAT

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. - Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) hat das Rüstzeug zum "Disruptor". - Ein Unternehmen, das eine gesamte Industrie grundlegend verändern kann, so wie es Tesla im Automobilmarkt und Beyond Meat im Lebensmittelmarkt geschafft haben.

Sind Tesla oder Beyond Meat an der Börse mit einem KGV von 1.570 bzw. -438 korrekt bewertet (Quelle: Stockwatch)? Darüber lässt sich sicherlich diskutieren. Fest steht aber, dass sie den Vorteil des "First Movers" in ihren Sektoren haben und diese auch für immer veränderten. Auch bei TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) sehe ich diesen Zugang in die eine Billionen Dollar schwere Tabakindustrie. Deshalb ist die Aussage vom CEO von TAAT für mich keinesfalls ein Hirngespinst:

"Alles unter 5 Milliarden Dollar Börsenwert für TAAT wäre eine Enttäuschung für mich!" ( VIDEO) : SETTI COSCARELLA, CEO VON TAAT LIFESTYLE AND WELLNESS LTD. (WKN: A2P6PR)

Wem Tesla oder Beyond Meat zu wenig Ähnlichkeiten zu TAAT aufweisen, für den es gibt ein sehr treffliches Beispiel aus der Industrie. Kürzlich gab es ein IPO an der NYSE einer Firma mit dem relativ fantasielosen Namen RLX Technology Inc. (NYSE: RLX). Das Unternehmen entwickelt und vertreibt E-Zigaretten und verwandte Produkte in China. Die Firma wird im Jahr 2020 ca. 160 Mio. USD Gewinn machen, das sind ca. 10 Cent pro Aktie, was wiederum ein knackiges KGV von rund 250 ergibt!!!

Glauben Sie nicht auch, dass die tabaklose und deshalb nikotinfreie Zigarette, wie sie TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) in einem zum Patent angemeldeten Verfahren herstellt, möglicherweise noch weitaus erfolgreicher sein könnte als eine schnöde E-Zigarette? Wenn ja, dann sollte man das KGV von 250 zur Wertermittlung von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) durchaus in Erwägung ziehen können. Nur 10 Mio. Jahresgewinn würden dann folglich einen Börsenwert von 2,5 Milliarden rechtfertigen, was einem Aktienkurs von fast 30 Dollar entspricht. - Klingt verrückt, ist aber so.

Was Tesla für den Automobilmarkt und was Beyond Meat für den Lebensmittelmarkt ist, das ist TAAT für den Zigarettenmarkt. Kann man nur 0,5% Marktanteil des US-Tabakmarktes erringen, dann würde dies einem Umsatz von jährlich 1 Milliarde USD gleichkommen. MEINUNG AUTOR

DIE STORY:

Das kanadische Start-up hat mit Beyond Tobacco eine Zigarette erfunden, die komplett ohne Tabak und ohne Nikotin auskommt, aber wie eine echte Zigarette schmecken soll. Der Markteintritt ist nicht, wie vielleicht jetzt mancher vermuten wird, noch Jahre entfernt: Nein, er ist vor wenigen Wochen zunächst im Bundesstaat Ohio und später dann "online" erfolgt.

AUSGERECHNET OHIO? CEO SETTI COSCARELLA ERKLÄRT ES IN EINEM VIDEO :

Ohio ist groß genug, um Wellen zu schlagen, aber klein genug, um es zu managen. Ohio bildet die durchschnittliche amerikanische Bevölkerung am besten ab. Die Ohio-Raucherquote liegt mit 50% über dem US-Durchschnitt (13% vs. 20%). Ohio grenzt an fünf Staaten: Michigan, West Virginia, Kentucky, Pennsylvania und Indiana.

WARUM DIESES UNTERNEHMEN EIN NOCH NIE DAGEWESENER ERFOLG WERDEN KANN!

Setti Coscarella, bis vor wenigen Monaten noch leitender Stratege im Bereich Reduced Risk Products bei Philip Morris International (NYSE: PM), dem weltweit größten Tabakunternehmen, quittierte seinen Job bei Philip Morris und nahm den Job des Chief Executive Officers von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) an (Newslink), nachdem er zwei Beyond Tobaco-Zigaretten probiert hatte! Kurz darauf vermeldete mandann sogar den zweiten Zugang von Philip Morris, der ähnlich wie Coscarella eine 20-jährige Erfahrung in der Tabakindustrie mitbringt: Tim Corkum wurde zum Chief Revenue Officer von Taat ernannt.

Tim Corkum billigt den Beyond Tobacco -Zigaretten von Taat höchste Marktchancen zu und erklärt auch warum:

Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte lang das Verhalten von erwachsenen Tabakkonsumenten kennengelernt hatte, wurde mir klar, dass Nikotin zwar von Natur aus süchtig macht, das "Ritual" des Rauchens einer Zigarette jedoch für viele Raucher eine Quelle des Wohlbefindens ist, welche die meisten anderen Tabakalternativen kaum replizieren konnten. Beyond Tobacco -Zigaretten ermöglichen potenziellen Tabakkonsumenten, beide Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Suchtmitteln (Nikotin) zu verringern. - CRO Tim Corkum über die Beyond Tobacco -Zigaretten in der News vom 21.8.2020

MAAT Menthol

KEIN WERBEVERBOT FÜR DIE NEUE ZIGARETTE ERWARTET

Da die von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) neu erfundene Zigarette weder Nikotin noch Tabak enthält, entfallen für den US-Markt jegliche Warnhinweise und auch die extrem hohen Steuern und in unseren Augen noch wichtiger: das Werbeverbot! Taat kann und darf die Beyond Tobacco-Zigarette offensiv vermarkten. Ich kann eigentlich fast gar nicht glauben, dass noch kein anderer auf diese Idee gekommen ist. Erinnern wir uns: Der kurzfristige Trend rund um JUUL war Philip Morris zig Milliarden werden: Ein dreißigprozentiger Einstieg des Tabakriesen bewertete JUUL über Nacht mit 38 Mrd. USD!

KANN DIE TABAK- UND NIKOTINFREIE ZIGARETTE "RE-ENGINEERED" WERDEN?

Ich denke nicht, denn es muss einen 20-stufigen Prozess durchlaufen, bis aus "schnödem" Hanf eine Beyond Tobacco -Zigarette wird. Zusätzlich genießt man seit der Patentanmeldung des Herstellungsprozesses des Zigaretten Rohmaterials den Schutz des geistigen Eigentums.

PRODUKTDETAILS

Die Beyond Tobacco-Zigarette von TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) enthält zusätzlich mindestens 50 mg Cannabidiol (CBD, ein nicht-psychoaktives Derivat von Hanf) pro Zigarette, das nachweislich Tabakentzugserscheinungen mildert und die Abhängigkeit verringert.

REVOLUTIONIERT TAAT DIE TABAKINDUSTRIE?

1,1 Milliarden Raucher könnten vor einer großen Revolution stehen und die eine Billiarde US-Dollar (1.000 Milliarden) schwere Tabakindustrie vor einem totalen Umbruch! Im Mittelpunkt steht tatsächlich TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR)!

Die Taat Beyond Tobacco -Zigaretten bilden eine Sonderklasse in diesem Feld, eine tabaklose Zigarette, die wie eine "echte Zigarette" riecht und schmeckt und somit gleichzeitig negative Elemente wie den süchtig machenden Nikotingehalt eliminiert, obwohl sie zu 100% aus natürlichen Zutaten besteht!

FAZIT:

TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) ist ein Startup, das in Las Vegas in Nevada seinen Hauptsitz hat und von einem in der Tabakindustrie sehr erfahrenen Manager angeführt wird. Außer im Mormonenstaat Utah ist die Produktion und der Konsum von rauchbaren Hanfprodukten im Rest der USA erlaubt. Dennoch verkaufen sich Hanfzigaretten derzeit nicht besonders gut, was bis dato wohl dem sehr ungewöhnlichen Geschmack geschuldet ist, der wenig Gefallen findet. Der Mensch und speziell der Raucher ist ein Gewohnheitstier und wenn eine Zigarette nicht wie eine Zigarette schmeckt, dann ist sie auch keine Zigarette.

Taat-Hanfzigaretten sollen wie "echte" Zigaretten riechen, schmecken und auch das Rauchgefühl (Abbrenndauer, Rauchentwicklung) soll das Selbe sein. Dies wird durch zahlreiche Videos bestätigt!

Aufgrund der Tatsache, dass Hanfzigaretten keine Tabaksteuer auferlegt haben, ergeben sich auch höhere Gewinnmargen als bei vergleichbaren Tabakprodukten. TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) geht von einer Profitmarge von 30-40% aus (Quelle Präsentation)

Ist TAAT Lifestyle and Wellness Ltd. (WKN: A2P6PR) eine potenzielle Tenbagger-Chance? Ein eindeutiges Ja! Ich gehe zu 100% davon aus, dass Taat noch im Jahr 2021 eine 10 Dollar Aktie sein wird und auch in den darauffolgenden Jahren extrem wachsen wird, wenn dies nicht frühzeitig durch eine Übernahme durch Big Tobacco gestoppt wird. MEINUNG AUTOR

Hier finden Sie den Original Artikel auf HIER.

Enthaltene Werte: CA87320L1031