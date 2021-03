Die amerikanischen Aktienmärkte verabschieden sich mit Gewinnen ins Wochenende. Sowohl der Dow Jones Industrial wie auch der Nasdaq 100 verbuchten ein Plus von über einem Prozent. Unter anderem ein sich aufhellendes Konsumklima stützte am Freitag die Börsen.Die von der Universität Michigan erhobene Verbraucherstimmung zeigt, dass sich das Konsumklima in den USA im März deutlich aufhellte und auf den höchsten Stand seit einem Jahr stieg. Die Zuwächse seien laut der Universität auf die Fortschritte ...

