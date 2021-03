von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Seit 2020 sind SPACs ein Megatrend an der Wall Street. Nun erreicht der Hype auch Europa via Amsterdam und der Börse in Frankfurt. Dort brachte Wagniskapitalspezialist Klaus Hommels vergangenen Montag mit Lakestar SPAC1 den ersten dieser Börsenmäntel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...