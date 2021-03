Wochenrückblick KW 12: DAX berappelt sich schnell

Nachdem der DAX zum Ende der Vorwoche auf ein Rekordhoch geklettert war und die Marke von 14.800 Punkten geknackt hatte, nahmen Anleger zu Beginn dieser Woche erst einmal Gewinne mit.

Zudem wurde die Stimmung durch die dritte Corona-Ansteckungswelle in Deutschland und Europa, drohende Lockdownverlängerungen und die langsam in Schwung kommenden Impfprogramme eingetrübt.

Zum Ende dieser Woche konnte der DAX jedoch wieder an Fahrt gewinnen, so dass nun auch die 15.000er-Marke wieder in Reichweite ist.

News aus Deutschland

Nachdem sich Nordex im Corona-Jahr 2020 stabilisieren konnte, will der in MDAX und TecDAX gelistete Windturbinenhersteller in diesem Jahr wieder stärker angreifen.

Die VW-Aktie zündete in der vergangenen Woche ein Kursfeuerwerk. Das sind die Gründe, warum sich der jüngste Höhenflug fortsetzen könnte.

Nach einem schwierigen Jahr 2020 zeigt sich das Krones-Management für 2021 verhalten optimistisch. Doch die Herausforderungen werden nicht weniger.

