Kalenderwoche 12 am KMU-Anleihemarkt (22.03. bis 26.03.2021) - Dr. Michael Müller, Gründer und Geschäftsführer der Eyemaxx Real Estate AG, erklärt im Anleihen Finder-Interview die Gründe für den hohen Verlust seines Unternehmens im Geschäftsjahr 2019/20 und blickt optimistisch nach vorne. "Das negative Konzernergebnis ist auf aktuelle und nicht-liquiditätswirksame Anpassungen von Projektbewertungen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen. Davon betroffen waren gewerbliche Projektentwicklungen, vor allem im Hotelbereich. Unsere Projektentwicklungen in diesem Bereich werden ohnehin erst 2023 abgeschlossen. Für unsere Hotels verfügen wir bereits über langjährige Pachtverträge mit international renommierten Hotelketten. Wir sind zuversichtlich, dass sich das Pandemiegeschehen bis dahin deutlich entschärft haben wird. Entsprechend werden wir hier wieder Wertaufholungen sehen. Operativ sind wir derzeit voll auf Kurs", so Müller.

Die JenaBatteries GmbH hat ein innovatives Batterien-Forschungsprojekt der Universität Jena weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht. Das junge Unternehmen hat zum weiteren Vertriebsausbau der Speicherlösung eine Crowdfunding-Kampagne für ein fünfjähriges Nachrangdarlehen in Höhe von 1,5 Mio. Euro ins Leben gerufen. Das Nachrangdarlehen wird mit jährlich steigenden Zinssätzen (4% bis 8%) sowie einem möglichen Bonuszins bedient. Im Gespräch mit der Anleihen Finder Redaktion erklärt Geschäftsführer Dr. Olaf Conrad, warum die stationäre Redox-Flow-Batterie ...

