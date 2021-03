Möchtest du finanziell frei werden? Ganz ehrlich: Wer träumt nicht davon. Es geht nicht unbedingt darum, lediglich am Strand zu entspannen und in seinem Leben keinen Finger mehr krumm zu machen. Nein, sondern für viele ist die finanzielle Freiheit einfach bloß ein Stadium, in dem ein selbstbestimmteres Leben möglich sein kann. Die Kernfrage ist jedoch: Wie kann ich finanziell frei werden? Grundsätzlich gilt, dass das Sparen und Investieren über lange Zeiträume ein wichtiger Faktor, womöglich sogar ...

