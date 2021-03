Krones (KRN): holen die Abfüller jetzt Investitionen nach? >>> LONG SETUP <<<

Solide Finanz- und Kapitalstruktur bei Krones (KRN). Seitwärtsbewegung im Chart könnte Breakout vorbereiten. Details im Alphatrader-Chat

Symbol: KRN ISIN: DE0006335003

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Krones-Aktie legte in den vergangen sechs Monaten etwa 31 Prozent zu. Der Pullback vom letzten Pivot-Hoch landete ein gutes Stück unter dem 50er-EMA. Die Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen stabiliserte den Kursverlauf und könnte einen Breakout vorbereiten.

Chart vom 26.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 68.75 EUR





Meine Expertenmeinung zu KRN

Meinung: Krones baut Anlagen für das Abfüllen von Getränken und flüssigen Lebensmitteln. Abfüller hatten sich im vergangenen Jahr mit Investitionen stark zurückgehalten. Angesichts der Breite des Produktportfolios ist jedoch zu erwarten, dass ein Nachholbedarf in einigen Segmenten besteht. Zudem ist die Finanz- und Kapitalstruktur recht solide, so dass das Unternehmen aus Neutraubling in der Oberpfalz in der Lage sein dürfte, die mittel- und langfristigen Wachstumschancen des Marktes zu nutzen.

Mögliches Setup: Mit der Tageskerze vom Freitag hat der Kurs die Widerstandslinie bereits zeitweilig gebrochen. Eine Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung würden wir als Einstiegssignal betrachten. Die detaillierten Infos zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/krones-krn-holen-die-abfueller-jetzt-investitionen-nach/

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in KRN.

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2021

