Über viele Jahre hinweg war die Evotec SE (ISIN: DE0005664809; WKN: 566480) neben dem Konkurrenten Morphosys (ISIN: DE0006632003; WKN: 663200) das wertvollste börsennotierte Unternehmen aus dem deutschen Biotechsektor. Mit den Börsengängen von CureVac (ISIN: NL0015436031; WKN: A2P71U) und BioNTech (ISIN: US09075V1026; WKN: A2PSR2) und dem Corona-Boom bei beiden Papieren ist Evotec nun von dieser Spitzenposition weit entfernt. Auch wenn diese beiden Player mittlerweile deutlich mehr Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt als die Evotec-Aktie auf sich ziehen, so bleibt der Anteilschein des Unternehmens für langfristig ausgerichtete Investoren unverändert ausserordentlich attraktiv.Demnach blieben die Hanseaten unter der Leitung des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Werner Lanthaler auch im Jahr 2020 ihrem Expansionskurs weitgehend treu und steigerten ihre Erlöse gegenüber 2019 um 12 % auf jetzt 501 Millionen Euro. Damit wurde der Umsatz im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 (127.7 Millionen Euro) fast um das Vierfache gesteigert. Deutlich verhaltener sah zuletzt die Entwicklung bei der Profitabilität aus, wobei der Nettogewinn von 37.2 Millionen auf 6.3 Millionen Euro sank. Allerdings ist diese volatile Kennziffer weitaus weniger aussagekräftig, weshalb Evotec sich bei der Berichterstattung auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konzentriert. Auch wenn hier ein Rückgang von 123.1 Millionen auf 106.6 Millionen Euro verzeichnet wurde, so bleibt das Geschäftsmodell des MDAX-Konzerns unverändert voll intakt, da es aufgrund von Corona-bedingten Verzögerungen zu ausserordentlichen Verzögerungen bei der Wirkstoffforschung und somit auch bei den Meilensteinzahlungen kam.

