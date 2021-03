PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) und Remimazolam wird immer mehr zur Erfolgsstory. Die Zulassungen für diverse Anwendungen in diversen Staaten häufen sich. Und bis Freitag fehlte eigentlich als wichtiger Markt nur noch Europa. Allles eine Frage der Geduld. Und jetzt die Entscheidung über den Marktzulassungsantrag in der Kurzsedierung in Europa im ersten Halbjahr 2021 erwartet; Nach der Stellungnahme des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP; Committee for Medicinal Products for Human Use) wuchs die Erwartung - und heute am 27.03.2021 13:43 Uhr der weiße Rauch: Paion "...gibt heute bekannt, dass ...

