SCHÖNECK (IT-Times) - Die GK Software S.E. hat in der vergangenen Woche eine Kapitalerhöhung abgeschlossen, die eine Millionensumme in die Kassen des Unternehmens spülen wird. Die GK Software S.E. hat die am 25. März 2021 bekannt gemachte Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital am 26. März abgeschlossen....

Den vollständigen Artikel lesen ...