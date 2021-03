UNO: Blutigster Tag seit Putsch bei Protesten in MyanmarNaypyidaw - In Myanmar sind bei landesweiten Demonstrationen gegen das Militär mehr als 114 Menschen getötet worden. Das berichtete die Zeitung "Myanmar Now" am Samstag unter Berufung auf Zahlen aus 44 Städten. Dagegen sprach die Zeitung "The Irrawaddy" von 59 Toten, unter ihnen drei Kinder im Alter von 7, 10 und 13 Jahren. Nach Angaben der Vereinten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...