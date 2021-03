Die Aktie des US-Ölgiganten steht vielleicht sinnbildlich für das Comeback der Ölwerte in den letzten Monaten. Die Aktie des US-Ölgiganten steht vielleicht sinnbildlich für das Comeback der Ölwerte in den letzten Monaten. Noch Ende Oktober des vergangenen Jahres sah es so aus, dass die Aktie unter die 30 US-Dollar abtauchen würde. Es hätte wohl auch nicht wirklich überrascht, lief Exxon Mobil zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...