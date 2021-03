Schwedische Forscher melden rasante Fortschritte bei der Entwicklung sogenannter masseloser Stromspeicher. Darunter sind Akkus zu verstehen, die konstruktive Bauteile mit Energieinhalt verbinden. Eins vorweg: Die masselose Strukturbatterie der schwedischen Wissenschaftler ist nicht zu verwechseln mit dem unter anderem von Tesla verfolgten Ansatz, Akkus in Sandwich-Bauweise als konstruktive Bauteile, etwa als Bodengruppe zu verwenden. Die Strukturbatterie, die von der Chalmers University of Technology und dem KTH Royal Institute of Technology gemeinsam entwickelt wird, hat nichts mit ...

