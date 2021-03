* Trotz aller Überbewertungen: Es gibt auch noch unterbewertete Aktienmärkte* 11 US-Sektoren und 22 Länder im Bewertungscheck* Goldhausse und steigende Zinsen* Schützen Sie sich vor den Machenschaften der Zentralbanker* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Unzureichende Finanzaufsicht über die Kommunen

Liebe Leser,



steigende Zinsen sind Gift für die Börse, besagt ein bekanntes Börsenbonmot. Tatsächlich wurden zahlreiche Aktienbaissen von steigenden Zinsen angekündigt. Nun ist es in den vergangenen Wochen an den Anleihenmärkten zu einem recht deutlichen Zinsanstieg gekommen. Beispielsweise stieg der Zins 10-jähriger US-Staatsanleihen von 0,5% auf 1,6%. In vielerlei Hinsicht ähnelt die aktuelle Lage dem Geschehen während des Crash-Jahres 1929. Damals leitete der Börsenkrach die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre ein - mit all ihren dramatischen politischen Folgen - und eine dreijährige Aktienbaisse, in deren Verlauf der Dow Jones Industrial Average um 89% nach unten rauschte.



Die fundamentale Überbewertung der US-Börse ist heute sogar noch höher als 1929. Unddie Flut von Neu-Börsianern, der Boom bei Neuemissionen, das Spekulieren auf Kredit sowie zahlreiche weitere spekulative Exzesse sind heute ähnlich stark ausgeprägt wie damals. Vor diesem Hintergrund werden Roland Leuschel und ich sehr genau darauf achten, ob sich in den kommenden Monaten charttechnische Crash-Muster wie damals und andere deutliche Warnzeichen entwickeln.

Den vollständigen Artikel lesen ...