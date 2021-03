Die dritte Corona-Welle sorgt für neue Einschränkungen in der Reisetätigkeit. Verschärfte Kontakt- und Reisebeschränkungen hemmen die Luftfahrt-Branche. Der Flugzeugbauer Airbus hält jedoch an seinem Ziel fest, auf mittlere Sicht die Krise vollständig zu überwinden. Chief Financial Officer Dominik Asam sagt: "Wir haben keinen Anlass, an der Prognose für 2021 zu zweifeln." Im Interview mit der Börsen-Zeitung gibt sich der CFO optimistisch. Die dritte Welle von Covid-19 sei bereits berücksichtigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...