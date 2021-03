In Deutschland sind bislang zehn Prozent der Bevölkerung ein Mal geimpft worden, in Israel 60 Prozent, in Großbritannien 42 Prozent, in Chile 33 Prozent, in den USA 27 Prozent und in Ungarn 19 Prozent.

Der Beitrag Deutsche geben Spahn und von der Leyen Schuld an der Impfmisere erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...