Im wikifolio "Top Pics of the Year" soll eine Auswahl von 10 Einzeltiteln zusammengestellt werden, die meines Erachtens für das jeweilige Jahr das beste Chance-/Risiko-Verhältnis aufweisen. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Small & Micro Caps aus dem deutschsprachigen Raum, die über ein meiner Meinung nach überproportionales Kurspotenzial verfügen. Die Titelauswahl erfolgt primär auf Basis einer umfangreichen Fundamentalanalyse, ergänzt durch qualitative Faktoren. Dazu werden zu Jahresbeginn zu jedem Wert die jeweiligen Kaufargumente mit einem entsprechenden Kursziel veröffentlicht. Das Kurspotenzial einer Aktie soll auf Basis meiner Erwartungen dabei mindestens 20% betragen, um in das wikifolio aufgenommen werden zu können.



Für dieses Jahr sind die Top Picks 2021 die folgenden 10 Werte: Dr. Hönle AG, EQS Group AG, Leifheit AG, LPKF Laser AG, Manz AG, Nagarro SE, pferdewetten.de AG, SNP SE, Vectron Systems AG, wallstreet:online AG.



An dieser Stelle möchte ich wöchentlich ein Update verfassen und so über die Entwicklung im wikifolio "Top Pics of the Year" berichten.



Das aktuelle Wochenupdate (KW 12) können Sie hier abrufen: Download

