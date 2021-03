Die Schufa verwaltet Daten über die Kreditwürdigkeit von fast 68 Millionen Bundesbürgern. Jetzt könnte die Auskunftei verkauft werden - ausgerechnet an Finanzinvestoren, auch aus den USA. Wer in Deutschland eine Wohnung mieten, einen Kredit aufnehmen oder einen Handyvertrag abschließen will, kommt kaum um eine - möglichst positive - Schufa-Auskunft herum. Die 1927 gegründete Kreditauskunft verwaltet die Daten von fast 68 Millionen Deutschen und rund drei Millionen Unternehmen. Entsprechend Auskünfte sollen dafür sorgen, dass der Handel möglichst wenige Zahlungsausfälle verbucht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...