Das dezentrale Identitätsnetzwerk ION von Microsoft verlässt die Beta-Testphase. Damit werden Benutzernamen obsolet. Betrieben wird ION auf dem Bitcoin-Mainnet. Microsoft hat seine dezentrale Identitätslösung ION auf der Bitcoin-Blockchain gestartet. Damit können Nutzer künftig auf Nutzernamen und E.Mail-Adresse verzichten - zumindest so weit es die Microsoft-Dienste betrifft. Das Prinzip hatten wir in diesem Beitrag bereits vorgestellt, den aktuellen Status beschreibt der Hersteller selbst in einem Blogbeitrag. Sicherheit: Microsoft wählt Bitcoin...

Den vollständigen Artikel lesen ...