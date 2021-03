Zurich, le 29 mars 2021

Swiss Life continue d'adapter les taux de conversion dans la prévoyance professionnelle

La prévoyance professionnelle doit faire face à d'importants défis en raison de la faiblesse persistante des taux d'intérêt, de l'allongement de l'espérance de vie et de la stagnation des réformes. Afin de faire face à ces réalités, Swiss Life continuera d'ajuster les taux de conversion dans l'assurance complète à partir de 2022. Swiss Life réduit ainsi progressivement la redistribution, contraire à la logique du système, des assurés actifs vers les bénéficiaires de rentes et veille à pouvoir honorer à long terme ses promesses de prestations dans le 2e pilier. Les rentes en cours restent inchangées.

Prestataire majeur de solutions dans la prévoyance professionnelle, Swiss Life veille à pouvoir proposer sur le long terme l'assurance complète, qui reste très demandée par les PME. « Les garanties que nous fournissons aux PME suisses par le biais de l'assurance complète ont une importance fondamentale sur le plan macroéconomique», explique Hans-Jakob Stahel, responsable Clientèle Entreprises. «A partir du 1er janvier 2022, Swiss Life continue d'adapter les taux de conversion dans l'assurance complète aux conditions cadres économiques, démographiques et réglementaires actuelles, afin d'honorer à l'avenir encore les promesses de prestations tout en tenant compte des intérêts de tous les assurés.» Les prestations minimales légales déterminantes prescrites par la LPP sont respectées à tout moment. Les rentes en cours restent inchangées.

La réduction du taux de conversion reste impérative et urgente

La stabilisation durable de la prévoyance professionnelle est depuis longtemps inscrite à l'ordre du jour politique. Le message actuel du Conseil fédéral concernant la réforme de la LPP prévoit un abaissement du taux de conversion minimum légal à 6%. Cette adaptation est urgente et impérative. Des mesures supplémentaires sont nécessaires de la part des prestataires: l'ajustement des taux de conversion est devenu indispensable pour toutes les caisses de pensions. En effet, l'espérance de vie augmente et une rente de vieillesse doit donc couvrir davantage d'années. Cette réalité démographique est aggravée par la faiblesse persistante des taux d'intérêt. Combinés, ces facteurs entraînent une augmentation constante de la redistribution des assurés actifs vers les bénéficiaires de rentes. Or, cette redistribution est contraire à la logique du système. Avec l'adaptation des taux de conversion, Swiss Life réduit à l'avenir considérablement le financement croisé non souhaité.

L'offre complète dans le 2e pilier reste un élément stratégique de Swiss Life

Le maintien d'une offre complète dans le 2e pilier comprenant des solutions d'assurance complète, semi-autonomes, de réassurance des risques ainsi que des prestations pour les caisses de pensions demeure l'un des éléments stratégiques de Swiss Life. Hans-Jakob Stahel: «Nous mettons tout en œuvre pour proposer à nos clients cette offre complète, également à l'avenir. Malgré l'adaptation des taux de conversion, nous continuons de proposer des conditions et des prestations de vieillesse attrayantes, sûres et compétitives par rapport au marché.»

Aperçu des taux de conversion dans l'assurance complète

Vous trouverez les autres taux de conversion en vigueur pour un âge de départ à la retraite différent en cliquant sur le lien suivant: www.swisslife.ch/protect

Swiss Life

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu'un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques.

Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés.

Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo, Beos, Mayfair Capital et Fontavis. Il emploie environ 9800 collaborateurs et dispose d'un réseau de conseillers d'environ 15 800 conseillers.



Film d'entreprise de Swiss Life

