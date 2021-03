29. März 2021, Aspermont (ASX:ASP), der führende B2B-Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass sein neues Virtual Event & Exhibition-Segment (VEE) seit dem Start im Oktober 2020 über 1 Mio. $ neue Einkünfte generiert hat und somit einen wichtigen Meilenstein erreicht hat.

Wesentliche Punkte

- >1 Mio. $ neues digitales Einkommen durch VEE in den ersten fünf Monaten

- VEE-Einkünfte erzeugen hohe Gewinnspannen und Cashflow, das Segment ist ein Wiederholungsgeschäft

- Derzeit werden weitere zukünftige VEE-Plattformen für die Sektoren Energie und Landwirtschaft evaluiert

VEE-Überblick

Seit der Schaffung des VEE-Segments im letzten Oktober hat Aspermont drei neue Plattformen ins Leben gerufen: Investor Outreach, Future of Mining 365 und Mining Journal Select 365. Mit jeder dieser Plattformen sollen bestimmte Zielgruppen mit hochwertigen Inhalten gemäß ihrer Interessen angesprochen und Zielgruppenprofile gebildet werden. Die Daten, die Aspermont von den Zielgruppenkategorien gewinnt, sind im Markt einzigartig und werden durch unsere Vertriebsplattformen mit einem globalen Publikum monetarisiert. Das neue VEE-Segment ist ein Wiederholungsgeschäft, das sich durch hohe Gewinnspannen auszeichnet und starken Cashflow generiert.

Aspermont hat in den ersten fünf Monaten über 100 neue VEE-Geschäftskunden registriert, darunter hochkarätige Organisationen wie:

SAP |Olympus | Honeywell | Dassault| FL Smidth | S&P Global | Weir Minerals| Hexagon

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, erklärte:

"Unser neues, im Oktober gestartetes VEE-Geschäft ist profitabel und gewinnt zunehmend an Fahrt; als führender Mediendienstleister für die Rohstoffindustrien der Welt ist Aspermont ideal positioniert, neue Produkte zur Erfüllung nachweislich bestehenden Kundenbedarfs auf den Markt zu bringen. Unsere VEE-Kunden melden sich nicht nur für zwei- oder dreitägige Veranstaltungen an, sie verpflichten sich mit 12- Monats-Verträgen und erwerben häufig andere Aspermont-Produkte zusätzlich.

Während wir uns durch die COVID-Pandemie und abgesagte Events gezwungen sahen, uns auf den VEE-Bereich zu konzentrieren, so waren es unsere bestehende Plattformtechnologie und unser globaler Abonnentenstamm, die uns ermöglicht haben, die neuen Geschäftsmodelle von Beginn an profitabel auf den Markt zu bringen. Dies ermutigt uns, ähnliche Angebote auch für die Sektoren Energie und Landwirtschaft zu gestalten."

Diese Mitteilung wurde seitens des Board of Directors genehmigt.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Geschäftsführer +44 207 216 6060

Tim Edwards, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister für die globale Rohstoffindustrie. Aspermont hat ein kommerzielles XaaS-Modell für B2B-Medien erstellt, das hochwertige Inhalte an ein wachsendes globales Publikum vertreibt. Dieses vielseitige Modell kann skaliert werden, um neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen zu bedienen. Die zunehmende Größe des (bezahlten) Publikums von Aspermont hat eine Möglichkeit zur Datenmonetarisierung eröffnet, die das Unternehmen nun erschließt.

Aspermont notiert an der ASX und an der Börse Frankfurt. Es notiert auch an der Tradegate und anderen regionalen Börsen in Deutschland. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur sowie auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.aspermont.com

