JOST Werke hat die Talsohle wie erwartet durchschritten. Im laufenden Jahr will der Nutzfahrzeughersteller seine Profitabilität weiter steigern und beim Umsatz auch dank einer Übernahme kräftig zulegen. Die Aktie befindet sich im Aufwind. Mit dem Sprung über das Hoch bei 53,80 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert. Konzernchef Joachim Dürr sprach bei der Vorlage des Geschäftsberichts gestern von einem herausfordernden, am Ende aber erfolgreichen Jahr, mit dem er am Ende durchaus zufrieden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...