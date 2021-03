DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen US-Anstieg im späten Geschäft

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen nehmen den Schwung aus dem späten US-Geschäft vom Wochenschluss mit neuen Rekordständen auf und ziehen am Montag an. Gut kommt an, dass US-Präsident Joe Biden die Staatspräsidenten Chinas und Russland zu einem Klimagipfel eingeladen hat. Auch erste Erfolgsmeldungen bei der Freischleppung des im Suezkanal festsitzenden Containerschiffs stützen das Sentiment in Asien. Denn die wichtige Wasserstraße ist für die exportorientierten Volkswirtschaften Asiens von immenser Bedeutung.

Zwar erholt sich der Yen im asiatisch geprägten Geschäft, seit Freitag hat er aber mit dem verbesserten Sentiment nachgegeben. Dieser Umstand stützt die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 um rund 1,3 Prozent zulegt. Angeführt wird das Feld der Gewinner von Werten aus den Sektoren Elektronik, Webhandel und Immobilien. Gegen den regionalen Trend brechen Nomura Holdings um 14,3 Prozent ein. Die japanische Großbank warnt vor hohen Verlusten im Geschäft mit US-Kunden. Von Summen bis zu 2 Milliarden US-Dollar ist die Rede.

An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong geht es derweil ebenfalls nach oben - aber nicht mit der Dynamik von Tokio. Gleichwohl ziehen die Indizes im Verlauf an, der HSI in Hongkong hat ins Plus gedreht. Händler verweisen auf die Hoffnung, dass der Suezkanal bald wieder befahren werden kann. Analysten warnen indes vor negativen Folgen für die Vertreiber ausländischer Modemarken. In den staatlich gelenkten Medien Chinas wird eine Kampagne gegen Unternehmen wie H&M, Adidas und Nike gefahren, weil sich diese kritisch zur Lage in der Provinz Xinjiang mit der Unterdrückung der Uiguren geäußert hatten. Chinesische Aktien wie Topsports oder Pou Sheng, beide Unternehmen vertreiben international Marken wie Nike und Adidas, könnten belastet werden. Beide Titel präsentieren sich aber aktuell in Hongkong fest bzw. sehr fest.

Mit der Hoffnung auf eine baldige Öffnung des Suezkanals geraten die Ölpreise etwas unter Druck. Das Angebot auf wichtigen Schlüsselmärkten dürfte mit einer baldigen Wiedereröffnung der Wasserstraße wieder steigen, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.811,10 -0,19% +3,40% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.523,47 +1,19% +6,31% 08:00 Kospi (Seoul) 3.045,72 +0,15% +5,99% 08:00 Schanghai-Comp. 3.445,40 +0,79% -0,80% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.431,35 +0,33% +4,09% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.178,09 +0,64% +11,05% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.598,47 -0,18% -1,58% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:49 % YTD EUR/USD 1,1782 -0,1% 1,1792 1,1783 -3,5% EUR/JPY 129,04 -0,3% 129,38 128,81 +2,3% EUR/GBP 0,8551 +0,0% 0,8550 0,8560 -4,3% GBP/USD 1,3779 -0,1% 1,3789 1,3763 +0,8% USD/JPY 109,53 -0,2% 109,72 109,33 +6,1% USD/KRW 1128,95 -0,6% 1128,95 1130,45 +4,0% USD/CNY 6,5415 -0,1% 6,5415 6,5437 +0,2% USD/CNH 6,5457 +0,1% 6,5420 6,5438 +0,7% USD/HKD 7,7718 +0,0% 7,7692 7,7688 +0,3% AUD/USD 0,7632 -0,1% 0,7638 0,7618 -0,9% NZD/USD 0,6985 -0,1% 0,6994 0,6974 -2,8% Bitcoin BTC/USD 55.260,66 +0,2% 55.145,25 53.382,25 +90,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,95 60,97 -1,7% -1,02 +23,1% Brent/ICE 63,60 64,57 -1,5% -0,97 +23,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.728,80 1.732,70 -0,2% -3,90 -8,9% Silber (Spot) 24,88 25,07 -0,7% -0,19 -5,7% Platin (Spot) 1.183,15 1.178,95 +0,4% +4,20 +10,5% Kupfer-Future 4,05 4,07 -0,5% -0,02 +14,8% ===

