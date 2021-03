Schneller als du "ich will spielen, Coach" sagen kannst, kauft sich Amazon (WKN:906866) seinen Weg in die Startaufstellung der Oberliga des NFL-Übertragungsbereichs. Der Deal des führenden Online-Händlers letzte Woche für die exklusiven Rechte an Thursday Night Football ist ein Game Changer. Amazon teilt sich seit einigen Jahren die Übertragungsrechte für Donnerstagabendspiele (außerhalb von Thanksgiving) mit Fox. Amazon hat die Streaming-Football-Fans angesprochen; Fox hat sich das größere Publikum ...

